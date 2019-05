Conad aprirà un nuovo superstore a Morciano. Nei suoi punti vendita impegnate 1600 persone

Attualità

| 14:28 - 23 Maggio 2019

Conad il Lago di Rimini.

Nel 2018 Commercianti Indipendenti Associati - Conad ha rafforzato la propria presenza nel mercato, in controtendenza rispetto al trend negativo della distribuzione organizzata: +2,68% la crescita a rete omogenea sui 12 mesi, +3,53% a rete corrente (cioè includendo le nuove aperture). A Rimini e nella Repubblica di San Marino CIA-Conad è presente con 39 punti vendita (4 Conad, 8 Superstore, 25 City, 1 iper e 1 Spesa Facile) su un totale di 134 in Romagna. Gli occupati nella provincia sono più di 1.600, di cui circa 120 soci persone fisiche. Il piano di sviluppo 2019-2021 prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti per nuove aperture e ristrutturazioni totali e parziali dei punti vendita. Nel 2019 verrà aperto, tra gli altri, il nuovo superstore di Morciano di Romagna, mentre sono da segnalare, tra le più recenti inaugurazioni, il Superstore Valmarecchia di Villa Verucchio e il superstore Il Lago nella zona della fiera di Rimini.



Il 2019 per CIA-Conad è l’anno del sessantesimo anniversario. Tra le iniziative in programma “Il cliente ci sta a cuore”, progetto grazie a cui verranno installati 22 defibrillatori nei negozi di Rimini (139 in tutta Italia). «La nostra attenzione alle comunità in cui lavoriamo è uno degli elementi che ci consente di fare scelte che ottengono risultati in controtendenza, frutto di obiettivi e valori che ci guidano ormai da sessant’anni», commenta l’amministratore delegato Luca Panzavolta.