Max Pezzali e Syria nella festa di fine campagna elettorale di Claudio Cecchetto

Attualità

Misano Adriatico

| 13:24 - 23 Maggio 2019

Claudio Cecchetto sul pullman scoperto per la campagna elettorale.

Claudio Cecchetto chiude in Festa una campagna elettorale non urlata, di buon senso, senza alzate di toni e attacchi diretti agli avversari, una campagna elettorale in stile Talent Scout Claudio Cecchetto.



Venerdì 24 maggio l’appuntamento che precede il silenzio elettorale si terrà dalle ore 20.30 in Piazza Colombo a Portoverde ed è aperto a tutti. Il Red City Bus sarà lo specialissimo palco della grande festa a Portoverde.



Nell’occasione, insieme a Claudio Cecchetto e ai 16 candidati di Lista Civica W Misano Viva saranno presenti Max Pezzali e Syria, volti noti dello spettacolo che sin dall’inizio hanno sostenuto questa nuova sfida di Cecchetto.



Per tutti i partecipanti buona musica, assaggi di piatti della tradizione romagnola, vini del territorio e un regalo speciale per tutti i misanesi: tanti libri in omaggio, grazie a Booklet libreria, per portare a casa un ricordo della serata. E con questo, Cecchetto manda un altro messaggio: W Misano viva è anche cultura, è attenzione alla persona, è musica, festa ma anche riflessione. Un libro ti porta dappertutto, ti cresce, ti emoziona, è condivisone e scambio di idee. Un libro è vita.



Il “via alle danze” sarà preceduto da un Misano Ti Amo Tour in partenza alle ore 17.00 dalla sede elettorale di W Misano Viva, in via Della Stazione 2B-piazza della Repubblica. Il tour di giovedì scorso, 16 maggio aveva avuto tantissime adesioni ed è stata una vera sorpresa l’accesso all’autodromo e il giro in pista ! Anche il Misano Ti Amo Tour porterà i misanesi alla scoperta del territorio, in un modo nuovo e diverso.



Il City Bus “scoperto” brandizzato W Misano Viva per il tour MISANO TI AMO viaggerà nel pomeriggio di venerdì 24 maggio, dal mare alla collina. Sold out! Grande successo di partecipazione. I Posti disponibili sono stati esauriti in pochissime ore.



In merito al voto di domenica 26 maggio Claudio Cecchetto precisa “ Il voto per il sindaco è un voto per Misano, Non è un voto politico di partito. La mia lista civica non ha partiti a cui dover rendere conto, a cui chiedere come scegliere, quali decisioni predere. Deve rendere conto solo ai misanesi. Per Misano si sceglie un progetto, una visione, una speranza di cambiamento e una nuova possibilità. Ho fatto tanti programmi, ma questo è il più bello della mia vita. Spero sinceramente di averlo illustrato in modo completo e nei dettagli a tutti i misanesi perché penso veramente che Misano possa diventare un brand a livello nazionale che non abbia nulla da invidiare alle città limitrofe”



Questa è davvero un’occasione importante, forse unica” – affermano i candidati della Lista – noi ci crediamo fortemente e speriamo che i misanesi vogliano cogliere questa opportunità!” concludono.