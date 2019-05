Riminiwellness fa il pieno di incontri su benessere e stili di vita corretti

Sport

In linea con il lato professionale e formativo di RiminiWellness – la più grande kermesse internazionale dedicata a benessere, sport, cultura fisica, business e sana alimentazione, organizzata da Italian Exhibition Group e in programma in fiera a Rimini e lungo tutta la riviera romagnola dal 30 maggio al 2 giugno – numerose saranno anche a questa 14esima edizione le conferenze sui temi del benessere.



Raggiungere il wellness nella vita oltre che nello sport, aumentando la coscienza di sé: questo il messaggio che i molteplici coach ed esperti del settore trasmetteranno al pubblico di RiminiWellness attraverso interventi che esprimano concetti, novità, tecniche e segreti a un pubblico professionale e non.



Fabrizio Cotza – titolare della società di consulenza e formazione "Imprenditori Sovversivi" – terrà la conferenza dal titolo “l’approccio sovversivo: come rendere il lavoro uno strumento di realizzazione personale” che mostrerà come trasformare i luoghi di lavoro in una "palestra" di crescita personale.



Per chi stesse cercando di conciliare i principi di una vita sana con una quotidianità fatta di spuntini veloci, scarsa attività fisica, intossicazione digitale e nottate da dimenticare ci sarà “cent’anni da leoni. Manuale per vivere a lungo senza rinunce”, durante la quale Paolo Soffentini – ricercatore IFOM, laureato in biotecnologie agrarie vegetali e musicista professionista – passerà in rassegna diversi stili di vita mostrando quali sono i limiti tollerabili dal nostro organismo per ogni sostanza che ingeriamo.



Anche il numero uno dei mental coach italiani, Roberto Re, sarà quest’anno per la prima volta a RiminiWellness per svelare tutte le tecniche del training mentale, per atleti e sportivi professionisti e non, nel seminario “ProgrammaTi per vincere”. I partecipanti potranno scoprire metodi e tecniche utilizzate dai grandi professionisti per allenarsi e gareggiare nella miglior condizione mentale possibile.



Fiteducation proporrà a RiminiWellness 2019, in collaborazione con il centro studi P.A.F., il 1° summit italiano sull’antiaging training denominato “4Longevity – Belli, sani, longevi e felici” che affronterà temi quali la nutrizione, il training, la biochimica e la neuroscienza nel tentativo di dare dignità accademica alla “medicina degli stili di vita” adatta a raggiungere la massima longevità dell’essere umano inteso come unione olistica di mente e corpo.



Per chi fosse interessato agli schemi di movimento e alle disfunzioni dei muscoli, il workshop “i trigger point ed il pilates” organizzato da FIF e tenuto da Gianpiero Marongiu e Massimo Alampi permetterà di capire come favorire uno dei principi tradizionali del pilates, ovvero la fluidità, mentre la conferenza a cura del Dott. Jacopo Tabanelli – formatore, coach e collaboratore dell’Istituto di Medicina Naturale di Urbino – dal titolo “migliora le tue performance con le tecniche energetiche e ipnotiche” guiderà i visitatori nella scoperta della propria mente, dei meccanismi con cui essa influenza il corpo e delle tecniche per accrescere velocemente il proprio livello di energia.



Un lavoro costante e specifico su sé stessi è la soluzione proposta dalla Bioginnastica, che si rivolge a coloro che desiderano affrontare le proprie problematiche di postura, patologie o dolori, ma anche alleviare lo stress o più semplicemente migliorare la performance sportiva. Mini workshop e lezioni pratiche gratuite e adatte a tutti si terranno nella Bioginnastica Area, tra cui “Attività fisica, attività motoria e bioginnastica nelle tappe della vita”, “postura e movimento: qualità e performance”, “il ruolo dell’educazione al corpo nel benessere psicofisico del protagonista”, “il corpo e la voce, strumento di lavoro e di espressione” o “il benessere psicofisico come obiettivo finale”. Medici, specialisti, terapisti e altri esperti di queste materie attendono il pubblico di RiminiWellness: che si conoscano o meno queste discipline, ci sarà occasione per tutti di provare a raggiungere l’armonia tra corpo e mente nei modi più inaspettati e coinvolgenti.