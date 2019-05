Lavori in via Garibaldi e piazza Don Minzoni, la festa 'Birriamo' si sposta al Parco dei Cerchi

Attualità

Coriano

| 12:12 - 23 Maggio 2019

L'incontro con l'assessore Bianchi.

A pochi giorni dall’inizio dei lavori su Via Garibaldi e Piazza Don Minzoni a Coriano, l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bianchi ha tenuto mercoledì sera una riunione informativa dedicata alle attività economiche interessate dalll'intervento, che inizierà il 27 maggio e si concluderanno a fine luglio. Nel dettaglio, in una prima fase si procederà al rifacimento del tratto di via Garibaldi frontestante la Piazza don Minzoni, mediante rimozione del porfido e degli elementi di arredo in pietra. Seguirà la formazione di soletta di fondazione, opere impiantistiche, sottofondi e la nuova posa di pavimentazione in porfido con sostituzione degli elementi in Pietra d’Istria. La durata della prima fase è di 30 giorni, con chiusura della via Garibaldi e viabilità garantita da Via Pedrelli con doppio senso di marcia e via Renzi. Dal 1 giugno fino a fine lavori il mercato si trasferirà al parcheggio del Cimitero. Nella seconda fase del progetto, si procederà al rifacimento dei marciapiedi lungo la via Garibaldi con cantiere ridotto ad una corsia, senza chiudere via Garibaldi. La fine lavori è prevista circa per il 15 luglio.



I LAVORI IN PIAZZA DON MINZONI. Il progetto di riqualificazione di Piazza Don Minzoni verrà approvato entro il 15 giugno, e l’affidamento dei lavori avverrà tra il 15 e il 30 luglio con una durata dei lavori prevista in 90 giorni. I lavori interesseranno la prima e seconda piazza, compreso le due scalinate. Le due piazze verranno aperte per la realizzazione della impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni ai locali sottostanti e saranno nuovamente ripavimentate con gli stessi materiali Verranno riafatte le due gradinate, la sostituzione o ripristino dei lampioni, la sostituzione dei tigli con piante più idonee, le cui radici non andranno ad intaccare le nuove impermeabilizzazioni. Si cercherà di ottimizzare i tempi di esecuzione delle opere per minimizzare i disagi alle attività economiche della zona, che saranno comunque raggiungibili da via Santi e da Via Martin Luther King. Per quanto riguarda le manifestazioni estive che normalmente si svolgevano su piazza Don Minzoni, verranno individuate soluzioni alternative. La Pro Loco ha già individuato nel Parco dei Cerchi la nuova location per Birriamo, Festa della Birra artigianale dal 19 al 21 luglio.