Verso il voto, Santacangelo: Antonio Valli e Leonina Grossi sostengono il candidato Domenico Samorani

| 11:54 - 23 Maggio 2019

Leonina Grossi, Domenico Samorani, Antonio Valli.

Antonio Valli e Leonina Grossi, che fin da subito hanno animato il comitato civico per Samorani sindaco ribadiscono oggi con forza la loro scelta:

“Conosco da tempo Domenico Samorani e lo ritengo un uomo di grande cuore che ha fatto grandi cose, sia nell'ambito prettamente professionale che umano.” Afferma Antonio Valli. “La sua candidatura civica è un'occasione irripetibile per liberare Santarcangelo da un sistema di potere che dei veri ideali della sinistra non ha più nulla o quasi. Samorani è la possibilità per tutti di poter essere protagonisti della vita della propria città.

Per questo domenica consiglio caldamente di votare Domenico Samorani sindaco di Santarcangelo”

“Sostengo Domenico Samorani, da donna convintanente di sinistra, per motivi di amicizia, stima personale e una conoscenza di lunga data.” Conferma Leonina Grossi. “Lo sostengo anche perché so benissimo che Domenico è sicuramente una di quelle persone che, a fronte di tanti che sanno solo parlare, sa veramente ascoltare. E ascoltare vuol dire mettere la mente nei problemi degli altri, saper capire qual è il vero problema e trovare la soluzione. Per questo consiglio convintamente di votare Domenico Samorani.