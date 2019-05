Contributo per 50mila euro per iniziative a sostegno del commercio a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:23 - 23 Maggio 2019

Centro storico di Rimini.

E’ in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rimini l' avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche per il 2019”, con cui il Comune di Rimini mette a disposizione contributi per 50.000 euro a favore dei soggetti privati per iniziative di promozione e vivacizzazione della città specie durante la stagione estiva o delle festività di fine anno.

Potranno partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti individuati dall’avviso presentando entro il 30 giugno prossimo le domande che, pur non vincolanti per l’ente, saranno valutate da apposita commissione.