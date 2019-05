Basket C Gold, domenica alle ore 20,30 gara1 della finale playoff contro Bologna Basket

Sport

Rimini

| 08:34 - 23 Maggio 2019

Domenica alle ore 20,30 al Flaminio la prima sfida di finale playoff.

Rinascita Basket Rimini rende noto nel dettaglio ORARI UFFICIALI, i prezzi e le modalità di vendita dei tagliandi relativi a gara1 (e all’eventuale gara3) della finale playoff contro Bologna Basket 2016.

ORARI UFFICIALI

• GARA1 (@Flaminio): domenica 26 maggio ore 20.30 (e non 20.45 come precedentemente comunicato, modifica chiesta dalla società ospitata e dalla FIP);

• GARA2 (@EX Cierrebi Club, Via Marzabotto 24 – Bologna): giovedì 30 maggio ore 20;

• GARA3 (al Flaminio): domenica 2 giugno ore 18.30.

PREVENDITA

Sabato 25 maggio (per gara1) ed eventualmente sabato 1° giugno (per gara3) dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Palasport Flaminio.

APERTURA BIGLIETTERIA e PORTE

Per quel che riguarda gara1, la biglietteria del Flaminio aprirà domenica alle ore 18.30: consigliamo, per evitare la fila, di fare un salto per tempo. I cancelli del Flaminio si apriranno come sempre 1 ora prima dell’inizio, cioè alle 19.30.

ACQUISTO ONLINE

E’ già possibile acquistare il proprio posto al Flaminio in prevendita online, cliccando sul link https://urly.it/31zcr.

1) ON LINE - SALTA LA FILA

• biglietto online NON NUMERATO: 6 euro

• biglietto online POLTRONE BIANCHE NUMERATE: 10 euro

• ragazzi fino a 15 anni: GRATUITO

2) BIGLIETTERIA SOLO IL GIORNO DELLA PARTITA

• speciale fedeltà - abbonato regular season: 5 euro SOLO AL BOTTEGHINO dietro presentazione della tessera

• biglietto NON NUMERATO: 7 euro

• biglietto POLTRONE BIANCHE NUMERATE: 12 euro;

• ragazzi fino a 15 anni: GRATUITO

• PARTERRE POLTRONE GIALLE “compreso” ritirando accredito in biglietteria.