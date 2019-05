Contraffazione, riciclaggio internazionale: due arresti e sequestri milionari tra Rimini e San Marino

Cronaca

Contraffazione e riciclaggio internazionale, arrestati due imprenditori riminesi, sequestrati 18 milioni di euro tra aziende e beni patrimoniali tra Rimini e San Marino. E’ l’operazione “Eden brand” della Guardia di Finanza di Rimini in corso dalle prime ore di giovedì in tutta Italia per contraffazione di marchi e autoriciclaggio. Sequestri di abbigliamento contraffatto in tutta Italia. In campo un centinaio di militari appartenenti a 90 Reparti della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Rimini. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno applicato misure cautelari per quattro persone, due imprenditori arrestati mentre per gli altri due sono previste misure interdittive dell’esercizio della professione. Sono stati inoltre sequestrati preventivamente 3 aziende, 12 immobili, quote societarie di 5 società, un’imbarcazione e vari rapporti finanziari per circa 18 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti