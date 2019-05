Rimini, condannato a un anno e 10 mesi l'ex commercialista Balducci per bancarotta fraudolenta

Cronaca

23 Maggio 2019

Condannato ad un anno e 10 mesi di reclusione Daniele Balducci per bancarotta fraudolenta. L'ex commercialista, difeso dall'Avvocato Paolo Ghiselli, è stato invece assolto dall'accusa di ricorso abusivo al credito. La Corte di Cassazione ha sancito che, essendo già condannato per appropriazione indebita, non può più essere condannato per bancarotta. Secondo le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dal Pm Davide Ercolani, Balducci avrebbe sottratto ingenti cifre dalle casse di due società. La difesa ha annunciato che ricorrerà in Appello.