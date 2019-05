Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:57 - 22 Maggio 2019

La squadra degli Angels targata Dulca.

Grande prova di carattere della Dulca Santarcangelo in gara2 di semifinale playoff. Dopo la sconfitta in gara1 al PalaSGR di un punto (66-67) i gialloblu sono andati a vincere a Persiceto di quattro lunghezze (74-78) portando quindi la serie alla “bella” in programma sabato sera a Santarcangelo alle ore 21. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni con l'aiuto del quale andare in finale.