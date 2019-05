Elezioni: la sfida a tre di San Leo è vinta da Leonardo Bindi

Attualità

San Leo

| 16:08 - 27 Maggio 2019

Leonardo Bindi.

Leonardo Bindi è il nuovo sindaco di San Leo. Vicesindaco nella precedente amministrazione, Bindi è diventato il nuovo primo cittadino, confermando i pronostici della vigilia. Al telefono Bindi si dice "Emozionato e onorato di essere stato eletto". Ancora il neosindaco: "Tanto abbiamo fatto e tanto è rimasto da fare in questi 5 anni. Vogliamo completare le opere finanziate e i progetti in corso, lavorare insieme agli altri comuni della Valmarecchia per una viabilità migliore e servizi più efficienti ed efficaci".



Leonardo Bindi

San Leo Progetto Comune



Pietro Franesi

Cambiare San Leo



Alessandro Tosarelli

Siamo San Leo