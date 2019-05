Elezioni: Alice Parma rieletta sindaco di Santarcangelo di Romagna

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:15 - 27 Maggio 2019

La giovane Alice Parma di nuovo sindaca di Santarcangelo di Romagna.

Affermazione importante del Partito Democratico, che conferma il suo candidato Alice Parma come sindaco di Santarcangelo. Una vittoria significativa, ottenuta al primo turno contro un avversario agguerrito come Domenico Samorani. Le prime parole del sindaco: "Santarcangelo è più forte di tutto, questo era lo slogan e questo è il lavoro che abbiamo costruito in questi anni. Gli elettori hanno deciso di non fermare il nostro lavoro". Una vittoria importante anche per il Partito Democratico: "Un dato molto in controtendenza alle elezioni europee, inaspettata e positiva questa vittoria al primo turno".



Alice Parma (sindaco uscente) 55,63% - 6.902 voti

Partito Democratico Alice Parma sindaco

Pensa – Una Mano per Santarcangelo

Più Santarcangelo!



Domenico Samorani 39,70% - 4.925 voti

Lega Salvini Premier Romagna

Forza Italia Berlusconi per Samorani

Santarcangelo in Comune Samorani sindaco

Un Bene in Comune Samorani sindaco



Cinzia Salvatori 1,23% - 153 voti

Rinascita civica



Sara Andreazzoli 3,43% - 426 voti

Attivamente Santarcangelo



Elettori: 18.075

Votanti: 12.795 (70,79%)

Schede nulle: 223

Schede bianche: 166

Schede contestate: 0