Venerdì 24 maggio la festa di chiusura della lista 'Scegli Misano' del candidato Piccioni

Attualità

Misano Adriatico

| 16:36 - 22 Maggio 2019

Il candidato Piccioni al centro.

Venerdì 24 Maggio dalle ore 20.00 in Piazza della Repubblica a Misano si svolgerà la Festa di chiusura della campagna elettorale della Lista Scegli Misano - Fabrizio Piccioni Sindaco. Si tratterà di un momento di festa finale dopo un lungo e appassionato periodo di campagna elettorale fatto di dibattiti, confronto e proposte per il nostro territorio. La grande partecipazione dei cittadini ha messo in evidenza la voglia delle persone di essere ascoltate e di esprimere la propria opinione e il loro punto di vista per il futuro della nostra Misano.

Sarà una serata per ringraziare tutti i misanesi con djset, piada e salsiccia e bevande offerte a tutti i partecipanti.