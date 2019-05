Tennis: Michele Vianello, Mattia Barducci ed Alessandro Canini in semifinale a Cervia

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:46 - 22 Maggio 2019

Alessandro Canini in semifinale all'Open di Cervia.

Dopo Noah Perfetti anche Michele Vianello, Mattia Barducci ed Alessandro Canini conquistano le semifinali nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Sva Dakar Jaguar”, dotato di 1000 euro di montepremi. Nei quarti la spuntano dunque il ravennate Michele Vianello (2.5, n.8), per il forfait di Francesco Giorgetti (2.4, n.1), il cesenate Mattia Barducci (n.5), che supera in tre duri set Alessio Bulletti, ed il bellariese Alessandro Canini (n.7) che vince il derby contro il riminese Alberto Morolli, portacolori proprio del Ct Cervia. Quarti: Canini (2.4)-Alberto Morolli (2.4, n.2) 6-3, 3-6, 6-4, Barducci (2.4)-Alessio Bulletti (2.5) 1-6, 6-4, 6-3.

Il programma prevede per oggi (mercoledì) le semifinali, alle 18 Michele Vianello-Mattia Barducci, alle 19.30 Noah Perfetti-Alessandro Canini.



IGEA MARINA Sono Matteo Comandini e Marco Perazzini entrambi portacolori dell’Asd Torre, i finalisti del Trofeo del Gelso, il torneo nazionale di 4° maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. In semifinale Comandini ha superato Emanuel Vannucci (Circolo Cast San Marino), mentre Perazzini si è imposto su Fulvio Fracassi (Ct Rimini). Finalissima oggi alle 18.

Semifinali: Comandini (4.1, n.9)-Emanuel Vannucci (4.1, n.5) 6-4, 7-6 (1), Perazzini (4.1, n.7)-Fulvio Fracassi (4.1, n.6) 6-1, 7-6 (3).