Il Prefetto di Rimini Camporota in visita alla Capitaneria di Porto

Attualità

Rimini

| 14:00 - 22 Maggio 2019

La visita del Prefetto Camporota alla Capitaneria di Porto di Rimini.

Mercoledì mattina Alessandra Camporota, Prefetto di Rimini, si è recata in visita presso la Capitaneria di porto di Rimini, dove è stata ricevuta dal Capitano di Fregata Pietro Micheli, Capo del Compartimento marittimo di Rimini. Il Capitano Micheli ha illustrato i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto, con riferimento a Rimini, nonché le attività principali di vigilanza e polizia giudiziaria. Inoltre, sono state fornite alcune prime indicazioni sulle molteplici attività che verranno svolte durante il periodo estivo lungo il litorale del Compartimento marittimo a salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione. Il Prefetto si è poi soffermata, nella visita, nella sala operativa della capitaneria, visionando i sistemi operativi di monitoraggio in dotazione e la motovedetta Cp842, impiegata nel soccorso in mare.