Rimini, azienda del gruppo IEG si aggiudica gestione della ristorazione a Riva del Garda

| 12:06 - 22 Maggio 2019

Italian Exhibition Group (IEG) si aggiudica, con la società controllata Summertrade, la gestione della ristorazione e dei bar del Quartiere Fieristico e del Centro Congressi di Riva del Garda gestiti da Riva del Garda Fierecongressi SpA, tra i più attivi player del mondo espositivo e congressuale del Paese.

Summertrade è un’azienda del Gruppo IEG specializzata in eventi legati alla ristorazione e al banqueting, attiva sui quartieri fieristici di Rimini e di Vicenza oltre che su grandi clienti diffusi sull’intero territorio italiano e in grado di coprire le più diverse esigenze di business della clientela anche con allestimenti scenografici della tavola e spettacolarizzazione dell’evento.

A capo di un’ATI con l’operatore locale Trentino Catering Service, Summertrade fino al giugno 2022, come previsto dal contratto siglato in questi giorni, gestirà e coordinerà tutte le attività collegate alla ristorazione del polo espositivo e congressuale.

Riva del Garda Fierecongressi SpA ha scelto Summertrade perché, nel confronto concorrenziale con altri player del settore, ha mostrato un’offerta incentrata su un’importante proposta gastronomica fortemente radicata nel territorio e al contempo una spiccata attenzione alle comunità internazionali, con offerte dedicate e restyling dei locali destinati alla ristorazione. In tale quadro gioca un ruolo di primo piano anche l’impegno rivolto al tema della sostenibilità ambientale e sociale, dimostrato attraverso la scelta di privilegiare nei punti di ristoro l’uso di stoviglie e prodotti di catering realizzati con materiali compostabili e biodegradabili, nonché l’adesione al progetto Food for Good volto a recuperare il cibo in eccesso durante gli eventi e distribuirlo ad enti caritatevoli del territorio.

Il primo evento che vedrà Summertrade impegnata a Riva del Garda sarà Expo Riva Schuh il salone internazionale delle calzature con 1400 aziende e visitatori provenienti da 40 paesi, dal 15 al 18 giugno prossimi.