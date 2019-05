Rosalinda Celentano firma a San Marino il contratto col nuovo manager e poi blitz da 'Chi Zuclon'

Attualità

Rimini

| 14:24 - 22 Maggio 2019

Rosalinda Celentano tra Oscar e Giovanni. In gallery la dedica dell'attrice, cantante e pittrice.

L'attrice e cantante Rosalinda Celentano, la sorella minore di di Rosita e Giacomo, figlia del Molleggiato Adriano e di Claudia Mori, ha fatto un blitz martedì sera al ristorante Da Chi Zuclon, a Viserba di Rimini. Assieme alla sua assistente Monica Mazza, l'attrice e cantante, lunedì sul Titano ha firmato presso lo Studio Legale e Notarile Luca Della Balda un contratto di management con il Dott. Marcello De Sanctis, quale giurista residente in Repubblica. Il nuovo manager che si occuperà degli interessi dell’artista, ha immediatamente manifestato l’intenzione di fissare un appuntamento con il segretario all'Istruzione e alla Cultura Marco Podeschi per organizzare una mostra d’arte: Rosalinda Celentano, infatti, è anche una stimata pittrice. In calendario anche la pubblicazione di un libro che accluderà disegni a china narranti sul piano emozionale stati d’animo. Alla fine della divertente serata Rosalinda ha lasciato a Oscar e Giovanni, perfetti padroni di casa, una dedica scritta di suo pugno riprodotta nella foto in gallery.