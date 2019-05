Contributi per centri estivi a Rimini, ecco le modalità per richiederli

Attualità

Rimini

| 11:30 - 22 Maggio 2019

Bambini in spiaggia.

Partono le domande per poter usufruire dei contributi a sostegno della frequenza dei centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni nel periodo giugno / settembre 2019 (nati dal 2006 al 2016).

La domanda di iscrizione potrà essere presentata entro il 14 giugno 2019 esclusivamente on-line utilizzando l'applicativo disponibile qui.

Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione – o di informazioni di dettaglio sui requisiti richiesti dal bando - potranno contattare o recarsi su appuntamento all’Ufficio Diritto allo Studio – Via Ducale n. 7 - tel. 0541 704752 - 704756 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e

il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e-mail: dirittoallostudio@comune.rimini.it.

Destinatari del contributo sono i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016), con i seguenti requisiti:

- residenza in un Comune del Distretto Rimini Nord (Rimini, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Casteldelci)

- frequenza di un centro estivo iscritto nell’ “Elenco distrettuale dei gestori accreditati”.

- appartenenza a famiglie con reddito ISEE in corso di validità fino a 28.000,00 euro, in cui :

entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa-integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;

un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al paragrafo precedente e l’altro non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

Le risorse disponibili per il Distretto Rimini Nord sono complessivamente di 305.522,00 euro.