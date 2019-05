Tampona auto con la bici, 36enne portato in ospedale con l’elisoccorso

Cronaca

Misano Adriatico

| 19:15 - 21 Maggio 2019

Incidente auto bici, foto di repertorio.

Potrebbe essere stato un momento di distrazione a causare lo schianto tra un ciclista e un’auto che si è verificato verso le 14.45 di martedì 21 maggio lungo via Don Milani 16 a Misano Adriatico. La bici sulla quale stava viaggiano un 36enne, è andata improvvisamente a tamponare l’auto che lo stava precedendo lungo la strada. Non è ancora ben chiara la dinamica dell’incidente, ma sta di fatto che la due ruote si è schiantata contro il retro dell’auto. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e il 118 con ambulanza ed elisoccorso, l’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato sull’elicottero e portato all’ospedale 'Bufalini' di Cesena. Il ciclista non sarebbe in pericolo di vita, ma in ogni caso la sua condizione è tenuta sotto controllo parte dei medici.