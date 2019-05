Calcio 1a Cat: Ignazio Damato lascia la panchina dell'Athletic Poggio

Sport

Ignazio Damato (foto Giuseppe Miele).

L’A.S.D. Athletic Poggio comunica che Mister Ignazio Damato non siederà sulla panchina bernese nella prossima stagione 2019/2020. "La decisione è stata consensuale, frutto di un confronto molto tranquillo e sincero: specchio perfetto degli ottimi ed amichevoli rapporti che società ed allenatore hanno sempre vissuto nel corso dell’annata sportiva da poco terminata", si legge in una nota della società.



La dirigenza ringrazia Damato "per gli sforzi profusi, l’impegno dimostrato e le indiscutibili competenze messe al servizio della causa arancioazzurra; mix di qualità in grado di permettere all’Athletic di centrare la salvezza al termine di un campionato segnato da numerose difficoltà, ma anche certamente impreziosito dalla valorizzazione di numerosi giovani giocatori presenti nell’organico".