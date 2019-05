Da Francoforte a Sant'Agata Feltria a piedi: il paese dà il benvenuto a Jutta ed Elke

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 17:54 - 21 Maggio 2019

L'arrivo di Jutta ed Elke in piazza ieri pomeriggio.

Dopo aver percorso 950 chilometri in 38 giorni di cammino, questo pomeriggio - martedì 21 maggio - due camminatrici tedesche di nome Jutta ed Elke, rispettivamente di 59 e 60 anni, hanno poggiato piede trionfalmente in piazza Cavalcaconte a Sant'Agata Feltria.



Partite da Francoforte hanno marciato per quasi mille chilometri alla volta del basso Riminese, dove ad accoglierle c’era un manipolo di residenti animati dalla Rosana, proprietaria del b&b Molino del Gobbo che era stata informata del loro arrivo.



Vissuto come un sentiero «individuale e mentale», come lo hanno simpaticamente descritto le due amiche, hanno deciso di intraprenderlo come inizio della loro nuova vita, al termine di 40 onorati anni di lavoro. Avventura di vita ma anche sportiva che si è conclusa nel migliore dei modi fra applausi, brindisi, musica e qualche ballo improvvisato. (f.v.)