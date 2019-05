Da Santarcangelo un raduno di auto storiche a scopo benefico

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:41 - 21 Maggio 2019

Il raduno organizzato dall'Hf Club di Santarcangelo.

Pieno successo,nonostante il maltempo,per il raduno " Per Le Terre di Paolo e Francesca",organizzato dall'Hf Club di Santarcangelo;la manifestazione aveva finalità benefiche,atte a raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Trisomia 21; infatti un corposo gruppo di partecipanti,partendo da Santarcangelo,ha raggiunto la Tenuta del Monsignore, sita su un colle nei pressi di San Giovanni in Marignano,dove si è riunito con ben trecento aderenti a varie associazioni che si occupano di persone affette dalla sindrome di down;a seguire le vetture storiche sono ripartite dal piazzale antistante l'azienda vitivinicola, con a bordo alcuni ragazzi e ragazze con problemi cromosomici, per raggiungere il vicino castello di Gradara, per poi fare ritorno alla base di partenza.Qui ci si è riuniti per il pranzo e per ascoltare le testimonianze di chi si deve confrontare con questa patologia genetica; di grande interesse l'approfondito e appassionato intervento del Prof. Pierluigi Strippoli dell'Università di Bologna ,che ha illustrato lo stato degli studi e delle ricerche, passati e presenti, sulla Trisomia 21. Al termine una lotteria per incrementare il livello di fondi raccolti, che serviranno per finanziare alcune borse di studio,destinate a giovani ricercatori.