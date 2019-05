Alla Colonia Bolognese di Miramare, la cucina d’autore di cinque grandi chef del territorio

Eventi

Rimini

| 17:28 - 21 Maggio 2019

I cinque grandi chef del territorio alla colonia Bolognese di Miramare.

La poetica carovana dei cuochi sognatori si rimette in marcia e apparecchia il “viaggio dei sensi” atto secondo. Dopo l’anno zero del 2018, Visit Romagna in collaborazione con i Comuni e la Brigata del diavolo capitanata da Fausto Fratti, lancia l’anteprima di Romagna Osteria ed. 2019 che riapre le sue porte per la prima vera stagione annuale su cui verranno tolti i veli a fine mese nella superba cornice del recuperato Teatro Galli.



Come dodici mesi fa, il calendario sarà preceduto da una suggestiva anteprima, un evento rampa di lancio per immergersi nello spirito di un’esperienza che appaga ogni senso coniugando paesaggio, storia, cultura e abilità di oltre 20 fra i migliori cuochi della Romagna. E se nel 2018 si partì sospesi fra le nuvole dell’antica Scorticata, cenando fra le sue rovine con lo sguardo a perdersi rapito fra il mare e l’entroterra, venerdì 24 maggio sarà invece il bagnasciuga dell’Adriatico a tenere a battesimo i primi viandanti. L’appuntamento è alla Colonia Bolognese di Miramare per una sorta di viaggio dei sensi a ritroso nel tempo alla riscoperta di un luogo che ha fatto la storia di Rimini e dell’intera Romagna. Non a caso, prendendo in prestito il titolo di un film del maestro Ettore Scola, l’ouverture è stata ribattezzata Una giornata particolare e vanta la collaborazione dell’Associazione Il Palloncino Rosso che sta recuperando e valorizzando il luogo della memoria con una serie di iniziative e suggestioni.



Una “giornata particolare” in una struttura del 1932, ma ambientata nella seconda metà del secolo scorso, quando la Colonia nascondeva, intrecciava e raccontava mille storie mettendo a contatto in Riviera famiglie e bambini di tutta Italia. Un mondo che sarà raccontato per immagini, parole e musiche grazie al contributo di Italia Nostra e dell’Ordine degli Architetti. E per piatti unici che profumano di mare, iodio e salsedine realizzati solo per l’occasione da Riccardo Agostini (Il Piastrino, Pennabilli), Gianpaolo Raschi (Guido, Rimini), Paolo Bissaro (La Canonica, Casteldimezzo), Luigi Sartini (La Taverna Righi, San Marino) e Paolo Teverini (Hotel Tosco Romagnolo – Ristorante Teverini, Bagno di Romagna).



IL PROGRAMMA

Ore 18 Visita alla Mostra “Colonie Marine, ipotesi per la conoscenza e la tutela del patrimonio storico e architettonico del moderno”.

Ore 18:30 Illustrazione e commento alla mostra del curatore Massimo Bottini, Letture di Paola Russo dalla ricerca “Storie di Colonia. Racconti d’estate dalla Bolognese 1932-1977”.

Ore 20 Aperitivo

Ore 20:30 Cena

Dalle 20 alle 23 interventi musicali del Trio RosaMundana con Liana Mussoni voce, Fabrizio Flisi pianoforte, Tiziano Paganelli fisarmonica e flauti.



LA CENA

Marinara di Vongole

Gianpaolo Raschi Ristorante Guido Rimini

Polpo arrostito con lumachine, pistacchio e salicornia

Luigi Sartini Ristorante La Taverna Di Righi - San Marino Città

Cappelletti di piselli in brodo di seppia e acacia

Riccardo Agostini Ristorante Il Piastrino

Risotto al brodo di paganelli stridoli ostriche e prugnoli

Agostini e Raschi insieme

Tonno Alletterato alla brace, emulsione di canocchie, liscari, limone

Paolo Bissaro Ristorante La Canonica

Tortino di pomodoro e rose, cioccolato bianco e sorbetto al basilico

Paolo Teverini Hotel Tosco Romagnolo - Ristorante Paolo Teverini



Per info e prenotazioni: info@brigatadeldiavolo.com | 3290174886