È ai domiciliari ma evade dalla comunità, in manette camionista 35enne

Cronaca

Coriano

| 16:30 - 21 Maggio 2019

Auto dei Carabinieri.

Lunedì sera i Carabinieri di Coriano hanno arrestato un 35enne pregiudicato rumeno. L'uomo, di professione camionista, era stato arrestato a Modena per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giudice gli aveva concesso i domiciliari da scontare in una comunità dell'entroterra riccionese. Il giovane però non ha rispettato gli obblighi previsti dalla legge: per questo il Tribunale ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dai Carabinieri. Il 35enne è ora recluso nel carcere dei Casetti di Rimini.