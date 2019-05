Attualità

Cattolica

| 16:26 - 21 Maggio 2019

Consiglio regionale Emilia Romagna.

Parere positivo in commissione Bilancio, con il voto favorevole di Partito democratico, Sinistra italiana e Lega nord nonché l'astensione di Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle e Forza Italia, all'acquisizione a titolo non oneroso di beni di proprietà statale.

La Giunta ha presentato richiesta di acquisire una porzione del complesso dell'ex colonia Le Navi di Cattolica, che si trova vicino a un complesso immobiliare già di proprietà della Regione e assegnato in comodato al Comune di Cattolica.