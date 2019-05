Studi dentistici a marchio Coop entrano in DentalPro, centri di ultima generazione

Attualità

Rimini

| 16:14 - 21 Maggio 2019

Un centro DentalPro.

I.denticoop, la cooperativa di dentisti che offre prestazioni sanitarie ai soci Coop, entra a far parte delle rete di studi DentalPro, presente in 13 regioni, che così aumenta il numero di centri toccando quota 165, 17 dei quali in Emilia Romagna. Tramite questa operazione il gruppo ha acquisito la maggioranza della nuova srl, in cui entrano anche Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori del sistema Coop fino ad ora socio sovventore, e H16, realtà costituita da professionisti, dentisti e titolari dei laboratori che nel 2013 hanno dato vita a I.denticoop. "L'obiettivo - ha spiegato Michel Cohen, fondatore e amministratore delegato del gruppo DentalPro - è dare vita a un progetto di servizio odontoiatrico di qualità nei centri Coop e orientato ai soci". "Garantiremo prestazioni qualificate - ha aggiunto Stefano Dall'Ara, direttore partecipate diversificate non core di Coop Alleanza 3.0 - anche in territori nuovi". Gli 11 studi di I.denticoop sono attualmente presenti nelle gallerie commerciali vicine ai punti vendita Coop a Bologna, Imola, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e San Benedetto del Tronto.