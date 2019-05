Consegnato il nuovo mezzo alla Polizia Municipale dell’Unione Valconca

Attualità

La consegna del mezzo alla Polizia Municipale dell'Unione Comuni Valconca.

E’ stato consegnato lunedì mattina al Comandante della Polizia Municipale dell’Unione Valconca, Marcello Pecci, il nuovo Dacia Dokker alimentato a diesel blu di ultima generazione e allestito con tutte le dotazioni necessarie a svolgere il servizio di controllo stradale e di infortunistica in caso di incidenti. La consegna è avvenuta prima della riunione di Giunta dell’Unione, la cui Presidente, Elena Castellari, ha dichiarato: “Siamo felici di poter dotare la nostra Polizia Municipale di un nuovo mezzo di lavoro, che migliorerà il loro servizio e quindi avrà riflessi positivi su tutto il territorio. Inoltre, questo acquisto conferma la volontà di avviare finalmente quel turn over auspicato per sostituire i vari mezzi in dotazione alla Polizia Municipale, che sono gli stessi trasferiti dai Comuni all’Unione nella sua costituzione, avvenuta nel 2002: sono mezzi ormai vecchi, con migliaia di chilometri e obsoleti. Vanno sostituiti e ci impegneremo in tal senso”. “L’occasione”, conclude il Presidente Castellari, “è stata anche per ringraziare anticipatamente, a nome di tutti i Sindaci dell’Unione, i nostri Vigili per il grande lavoro che svolgeranno nel prossimo weekend elettorale: in diversi Comuni, infatti, oltre alle Europee si voterà anche per le Amministrative, aumentando il carico di lavoro per tutti. Siamo certi che come sempre il servizio sarà perfetto”.