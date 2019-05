San Leo in vetrina sulla Freccia, la rivista distribuita sulle Frecce Trenitalia

Attualità

Panorama di San Leo (foto Andrea Bonavita).

Un'occasione di promozione e visibilità per San Leo, grazie alla mano del noto giornalista e Geologo Mario Tozzi, sulla rivista "La Freccia", il mensiile di bordo distribuito sulle Frecce Trenitalia, con oltre 4 milioni di lettori mensili. Tozzi ha redatto un'avvincente pagina dedicata tutta a San Leo, alla sua inscindibile unione con la roccia ma anche alle tracce storiche lasciate dal passaggio di San Francesco e Dante Alighieri. Il suo invito alla visita non è solo uno stimolo alla scoperta dei luoghi di Cagliostro quindi, ma anche un'apertura sulla vallata e tutta la Romagna, invitando il visitatore a "guardare lontano", verso il mare attraverso lo sguardo ed i sapori della tradizione.



LA FRECCIA. Il magazine, con il suo esclusivo sistema di diffusione, rappresenta uno notevole strumento di promozione e visibilità tra il target di riferimento di un viaggiatore medio-alto. Luoghi e prodotti presenti nella rivista vengono selezionati mirando alla ricercatezza e raffinatezza opposte alla standardizzazione, proponendo esperienze che possono unire al benessere, luoghi speciali e ricchi di eccellenze proprio come San Leo. Non solo è un luogo di storie ma di scoperte sensoriali ed emozioni continue.



IL COMMENTO DELL'AMM.COMUNALE. "La pagina su San Leo, curata dal noto volto televisivo, non ha avuto costi per l’amministrazione comunale, ma è il frutto delle buone relazioni e del lavoro costante e mirato che da anni viene portato avanti sui tanti fronti di promozione e comunicazione. Un lavoro che riesce ad esaltare in ogni occasione le peculiarità e le eccellenze del comune di San Leo e dell'entroterra Romagnolo".