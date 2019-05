VIDEO Ragazzi in gita trovano una bomba, ordigno disinnescato e fatto brillare

Cronaca

Pennabilli

| 15:54 - 21 Maggio 2019

E' stato fatto brillare in tutta sicurezza l'ordigno bellico ritrovato casualmente nel parco Sasso Simone e Simoncello, qualche settimana fa, da un gruppo di ragazzi in gita. Si trattava probabilmente di un residuo bellico, forse di mortaio, quando la zona era utilizzata come campo di esercitazione: si trovava coperto di terra ai piedi di un albero. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. A distanza di giorni, martedì mattina sono avvenute le operazioni di brillamento, testimoniate da questo video.