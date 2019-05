Furbetti dei rifiuti, da fuori zona per buttare immondizia ingombrante. La rabbia dei residenti

Attualità

Rimini

| 15:25 - 21 Maggio 2019

Rifiuti senza differenziare in via Macanno.

Vengono da zone limitrofe, buttano l'immondizia nei contenitori sbagliati e vanno via. La zona di via Macanno a Rimini, specialmente le strade alle spalle dell'Inps, è da tempo visitata da persone non residenti in zona che gettano i rifiuti, anche ingombranti e maleodoranti, senza differenziare, rovinando il decoro della zona. I residenti sono esasperati dalla situazione. "Abbiamo contattato la Polizia Municipale, Hera, Forestale, Guardie Ecologiche - raccontano - sono stati presentati degli esposti, l'ultimo la settimana scorsa, ma senza alcun risultato". L'abbandono costante di rifiuti sta creando disagi ai residenti. "Chi viene a buttare la sua immondizia in queste strade, ha anche la sfacciataggine di differenziare scorrettamente - continua lo sfogo dei residenti - con plastica gettata nell'umido, calcinacci abbandonati in strada assieme a copertoni: una situazione sfinente e degradante". Un malcostume che sarebbe in atto da almeno un anno e che negli ultimi tempi si sarebbe intensificato. La zona è tranquilla, isolata e vicino ad un parcheggio, tutte condizioni che favorirebbero gli abbandoni incontrollati. "Agli organi preposti sono arrivati esposti, chiamate, lettere, proteste. Cosa stanno aspettando? Perché nessuno interviene? - chiedono i residenti - Devono vedere queste persone e sanzionare il loro comportamento incivile".