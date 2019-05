Aperte le domande di contributo per iscrivere i propri figli nei centri estivi convenzionati

Attualità

Rimini

| 15:21 - 21 Maggio 2019

Due bambini si divertono davanti al pc.

Sono aperte da lunedì 20 maggio a venerdì 14 giugno le domande di contributo per iscrivere i propri figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni ai centri estivi convenzionati, all’interno del progetto per la conciliazione vita-lavoro. Sono interessati i centri estivi e i nuclei familiari dei Comuni del Distretto Rimini Nord (Rimini, Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Berni e Torriana), che hanno aderito al progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo.



REQUISITI

Per presentare domanda di contributo è necessario essere residenti in uno dei sei Comuni, che uno dei due genitori sia occupato ovvero sia lavoratore dipendente, parasubordinato, autonomo o associato, (comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione), in mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio, ovvero famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni sopra indicate e l'altro non occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE. Le famiglie interessate devono avere un Isee 2019 per prestazioni rivolte a minori fino a 28 mila euro. Dal 6 giugno, qualora non sia disponibile l'attestazione con il valore dell'Isee, si potrà presentare domanda indicando gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU. I figli vanno iscritti a uno dei centri estivi presenti nell'elenco dei soggetti gestori del Distretto Rimini Nord, consultabile sul sito del Comune di Rimini.



CONTRIBUTI

Alla singola famiglia - per ogni bambino - potrà essere riconosciuto il contributo per la copertura del costo di frequenza, fino a massimo 84 euro settimanali per al massimo 4 settimane di partecipazione ai centri estivi.



DOMANDE

La domanda di iscrizione va presentata

con allegato il documento di identità personale del richiedente in corso di validità in formato pdf.