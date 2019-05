Pennabilli vince bando per installare Wi-Fi gratuito nelle vie del paese

Attualità

Pennabilli

| 15:18 - 21 Maggio 2019

Pennabilli è tra i comuni vincitori di un bando europeo per l'installazione di reti Wi-Fi pubbliche, allo scopo di garantire copertura internet a varie zone di interesse pubblico. Pennabilli è tra i 510 comuni beneficiari della somma di 15.000 euro, che serviranno per installare gli hotspot necessari per la connessione internet.



"Non era sicuramente semplice riuscire a portare a casa il risultato visto la grande partecipazione e il limitato tempo nel quale venivano designati i comuni vincitori", commenta l'assessore Patrizia Canini in una nota, che evidenzia: "l’importo risulta adeguato per poter creare più postazioni Wi-Fi in tutto il comune di Pennabilli in modo da coprire con la copertura internet anche zone più disagiate e isolate". L'amministrazione comunale ringrazia il tecnico comunale Matteo Guerrini, "che con il suo click tempestivo èriuscito a farci ottenere questo ottimo risultato".