Elezioni Santarcangelo, candidato Samorani: 'stiamo già governando da tre mesi'

| 14:27 - 21 Maggio 2019

Soddisfazione per il candidato Domenico Samorani, il cui comitato elettorale in una nota sottolinea: "durante tutti gli incontri pubblici è chiaro che Savorani governi già da tre mesi". Il comitato per Samorani sindaco sottolinea che la giunta comunale di Santarcangelo ha fatto propri alcuni obiettivi indicati dal candidato nel suo programma. Di seguito la nota.



Samorani governa già da tre mesi. E’ ormai chiaro, anche durante tutti gli incontri pubblici che si susseguono nelle frazioni e sul territorio. Da febbraio, da quando sono state sciolte le riserve sulla candidatura a sindaco, Samorani indica i suoi obiettivi e subito questi diventano le priorità della giunta che subito si attiva per attuarli. In tal modo, paradossalmente Samorani è riuscito a far realizzare in tre mesi più di quanto non si sia realizzato finora in questa legislatura. Gli obiettivi che la giunta, in questa spasmodica rincorsa, non riesce a realizzare immediatamente cerca comunque di farli propri con annunci ed articoli di stampa.

Numerosissimi gli esempi: dalle barriere architettoniche alla rigenerazione del cementificio, dalla nuova Pascucci alla sicurezza delle scuole, dal controllo del territorio con telecamere al vigile di quartiere, dall’attenzione alle frazioni ai maggiori parcheggi,

Siamo arrivati all’inimmaginabile risultato di vedere sconfessata la partecipazione all’Unione dei Comuni (che finora era un punto fermo della politica del PD). La legislatura Samorani è già iniziata e si sta dimostrando già molto feconda per la città perché Samorani corre … e la giunta rincorre.

Comitato per Samorani Sindaco