Elezioni, Claudio Cecchetto è sicuro: 'farò brillare Misano come una stella'

Claudio Cecchetto, candidato sindaco di Misano.

A pochi giorni dal voto Claudio Cecchetto, candidato Sindaco di Lista Civica W Misano Viva, fa chiarezza sulla grande opportunità che la città si gioca con le prossime elezioni amministrative di domenica 26 maggio.



“Farò brillare Misano come una stella, la città potrà emergere dal cuneo d’ombra in cui finora si è trovata, stretta tra altre località balneari della Riviera romagnola. Misano ha tutte le carte in regola per emergere, raccontarsi e per fare accadere cose nuove. Io metterò in campo e a disposizione di Misano la mia storia imprenditoriale, una storia che la dice lunga in termine di collaborazioni e buoni rapporti, con tutti. Rapporti con grandi aziende e importanti marchi che possono diventare sponsor e relazioni che sono in grado di mettere a frutto per portare Misano in Italia e l’Italia a Misano. Ho sempre avuto rispetto delle aziende con le quali ho lavorato, con gli sponsor ho sempre costruito relazioni che convertissero il loro investimento in beneficio. Si fidano di me e dei miei progetti. Accadrà lo stesso anche con Misano” dichiara il candidato sindaco di W Misano Viva, che in merito all’accesso ai fondi pubblici precisa: “Chiunque sarà il prossimo sindaco eletto a Misano potrà accedere ai bandi e ai fondi messi a disposizione dalla Regione o da altri Enti. Bandi e fondi non hanno un colore di partito, sono a disposizione di tutti, anche della nostra lista civica. E’ sufficiente avere le caratteristiche richieste per poter partecipare ed è necessario presentare progetti credibili ”.



In merito ai grandi eventi Cecchetto commenta “Quando nel programma parliamo di grandi eventi, non ci riferiamo solo ad appuntamenti musicali e concerti, ma anche a incontri, iniziative e manifestazioni a carattere culturale, sportivo, enogastronomico, di riscoperta dell’entroterra, capaci di favorire i flussi turistici in periodi di bassa stagione e rendere la qualità della vita dei misanesi migliore, perché rendono la città piena di vitalità e di coesione sociale”.



Misano ha un grande vantaggio, un vantaggio tutto naturale, mare e collina con ampi spazi verdi e tanti distretti. Distretti che devono fare parte di Misano, non possono essere lasciati al margine, ma valorizzati e ai quali: “Prometto un’amministrazione attenta e di ascolto; Portoverde e il Circuito di Misano, le nostre due eccellenze non possono vivere di vita propria, ma devono essere parte integrante della città con interventi di valorizzazione. Portoverde deve diventare un vero e proprio salotto e il Circuito deve essere collegato al resto del territorio. Lo stesso vale per il centro storico. Con me vivrà di nuova vita. Se il 26 maggio sarà un successo, è chiaro che lo sarà per tutti noi e garantisco: a Misano la musica cambierà!”, conclude Claudio Cecchetto candidato sindaco di Lista Civica W Misano Viva.