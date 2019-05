Piccola Stagione grande successo per il Teatro Villa, finiti gli appuntamenti 2018-19 del teatro di San Clemente

Eventi

San Clemente

| 11:29 - 21 Maggio 2019

Francesca Airaudo e Mirco Gennari in scena al Teatro Villa.

Con la festa di Bilin, svoltasi domenica 12 Maggio, in collaborazione con il centro Famiglie, si è conclusa la Piccola stagione del Teatro Giustiniano Villa di San Clemente, che da Ottobre 2018 a Maggio 2019 ha proposto spettacoli e laboratori sia nella programmazione per famiglie che nella rassegna dedicata al Teatro Comico, nei pomeriggi di A Teatro con mamma e papà e nei matinèe dedicati alle scuole materne, elementari e medie.

Il bilancio positivo è di 20 aperture per spettacolo (registrando anche diversi tutto-esaurito), di cui 9 spettacoli serali fra comico, prosa, giovane drammaturgia, danza, musica, con Roberto Mercadini, Compagnia Dimitri Canessa, Compagnia di Giro/ScenicaFrammenti, Joyspell Choir, Nashville & Backbones, Città Teatro; 6 numeri di pre-spettacolo a cura di Davide Schinaia per il progetto di promozione in realtime; 3 pomeridiane per famiglie e bambini (Città Teatro, Lucchettino, Nata Teatro); 2 eventi speciali con la serata in onore di Giustiniano Villa e il pomeriggio dedicato alla giornale nazionale del Dialetto; 2 eventi a ingresso libero (Burdell- Giornata del Dialetto e Bilin-festa di chiusura); 3 matinée di Teatro per le scuole con compagnie nazionali e un evento speciale per le medie dedicato alla memoria della prima guerra mondiale a cura del Thymele Lab; 2 saggi-spettacolo per adulti e bambini; ma soprattutto le oltre 60 giornate di laboratorio, con Teatro Gioco Villa e Burdell, condotti da Mirco Gennari, per i più piccoli e con il laboratorio di Teatro Comico dedicato ad Harold Pinter condotto da Francesca Airaudo e Giorgia Penzo. Infine ricordiamo le 40 giornate di Residenza teatrale con Lucchettino e Compagnia Paola Bianchi, per la realizzazione delle nuove creazioni di visual comedy e teatro danza 2019.

Sono state oltre 1.700 le presenze nella sala polivalente di Sant’Andrea in Casale, a cui vanno aggiunti gli oltre 35 allievi che hanno seguito i laboratori e le attività formative.