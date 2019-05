Di corsa in spiaggia all'alba: arriva la Beach Breakfast Run a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:07 - 21 Maggio 2019

Corsa lenta in spiaggia a Rimini.

La spiaggia di Rimini quest’anno sarà protagonista nella settimana dedicata al benessere con una nuova manifestazione organizzata da Piacere Spiaggia Rimini, in collaborazione con Rimini Wellness e con la partecipazione di Rimini For Mutoko Onlus : la Beach Breakfast Run sarà una corsa lenta in riva al mare, dal bagno 50 al bagno 120, per un percorso di 3,2km.

A renderla unica l’emozionante fascino della battigia alle prime luci del mattino: i runner si incontreranno domenica 2 giugno alle ore 05:30, accolti da un concerto acustico dalle sonorità leggere e rilassanti del jazz.

Al sorgere del sole, inizierà la one-way run, intorno alle 06:00.

Al termine del percorso, i partecipanti troveranno il Wellness Village ad accoglierli: un’area dedicata in cui condividere il momento della colazione, un break salutare e leggero da gustare su sdraio e lettini appositamente allestiti.

Il Wellness Village metterà inoltre a disposizione dei runner due zone coordinate da istruttori fitness, in cui potranno cimentarsi in brevi sessioni di yoga o di allenamento funzionale.

5 € degli 8 della quota di iscrizione serviranno a finanziare i progetti di Rimini For Mutoko Onlus, che promuove e realizza attività di solidarietà sociale e di assistenza medica in Africa e in altri paesi.

Il Wellness Village metterà inoltre a disposizione dei runner due zone coordinate da istruttori fitness, in cui potranno cimentarsi in brevi sessioni di yoga o di allenamento funzionale. 5 € degli 8 della quota di iscrizione serviranno a finanziare i progetti di Rimini For Mutoko Onlus, che promuove e realizza attività di solidarietà sociale e di assistenza medica in Africa e in altri paesi.