Aletheia Rimini, viaggio alla scoperta del benessere attraverso Ayurveda

09:51 - 21 Maggio 2019

Massaggio ayurvedico.

Nata in India circa 5000 anni fa, l'Ayurveda non è solo una scienza per il benessere fisico: è anche filosofia, psicologia, scienza dello spirito ma soprattutto uno "stile di vita" per arrivare al completo benessere fisico e mentale. La profonda conoscenza del corpo, della mente e dello spirito, sono i capi saldi dell’antica medicina indiana. Proprio dall’unione di questo antico sapere, con la volontà di una vita in armonia, si deve la sempre crescente diffusione dell’uso del massaggio, dell’ alimentazione e dei prodotti ayurveda in Italia e nel mondo. Ed è per questo che Aletheia, Istituto di Ricerca e Formazione nato a Rimini nel 2015, ha scelto di dar voce a questo nuovo sapere, organizzando già da diversi anni, corsi per diventare operatori ayurvedici.



“L’antica medicina indiana dell’Ayurveda considera la salute come uno stato di equilibrio tra diversi fattori” a prendere parola è la dott.ssa Miriam Fusconi, referente dell’ufficio progettazione e comunicazione dell’Istituto, e operatrice ayurvedica in formazione, che continua: “Un sistema integrato di conoscenze teoriche e pratiche che mette al centro l’uomo nella sua totalità ed unicità. Diventare operatore ayurvedico è un dono. Ci si fa strumento di questa Scienza (Ayur-Veda, che significa letteralmente Scienza della Vita) attraverso l’acquisizione e la pratica di specifici tecniche e trattamenti. Non significa "solo" imparare a fare massaggi. Quando ho iniziato a studiare e a praticare gli insegnamenti dell’Ayurveda nel mio primo corso, non avevo idea del mondo che si sarebbe aperto davanti a me. Un mondo fatto di conoscenza profonda e di una pratica sentita, connessa alla mente e al cuore. In quel mondo ci sono caduta dentro e non ne voglio più uscire. La medicina ayurvedica (dell'antica India) è come un millenario alfabeto della salute mentale e fisica, è uno sguardo ritrovato sugli elementi della natura e sulla loro potenza. E allo stesso tempo è un conoscere che si fa strada man mano che ci "abbandoniamo" a qualcosa di più grande di noi, una sorta di intelligenza universale che, senza limiti di spazio e tempo, si prende cura dell'umanità.

Ho imparato a massaggiare ma soprattutto ho scoperto un modo di vivere più autentico di quello che conoscevo prima e per questo sarò sempre grata a tutti coloro che diffondono l'Ayurveda – scienza della vita. Solo praticandola si riesce a capire la sua totalità, per questo invito ad iscriversi ad un corso, per viverla veramente. A Rimini posso consigliare quello di Alétheia-Istituto Ricerca e Formazione che ha all’attivo il corso già ora, con un buon gruppo affiatato, e che ha deciso di riproporre il progetto a partire dal prossimo autunno nella sede di Rimini, grazie all’insegnamento dello staff di Aima di Milano”.



Le iscrizioni sono aperte. Per chi si si iscriverà entro il 31 luglio verrà riservato uno sconto particolare. Per maggiori informazioni scarica il programma, oppure contattaci al 0541 – 24822 o scrivi ad info@istitutoaletheia.com

Sara Ferranti