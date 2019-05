Giro d’Italia 2019, CCC Team nel giorno di riposo: sgambata a Rimini, aperitivo e relax

Attualità

Rimini

| 09:24 - 21 Maggio 2019

Le bici dei professionisti parcheggiate in piazza Mazzini.

Primo giorno di riposo per il Giro d'Italia. La corsa rosa si è fermata dopo aver disputato 9 tappe e i ciclisti avevano a disposizione il lunedì per ricaricare le pile per poi lanciarsi verso l'impegnativa seconda settimana che regalerà le prime vere salite.

Nel primo giorno di riposo la squadra polacca CCC Team, con il velocista azzurro Jakub Mareczko, al termine di una "sgambata" si è fermata a rilassarsi con un aperitivo in piazza Mazzini a Rimini al Pour Parler. La grande quantità di bici "professionali" parcheggiate non è sfuggita ai passanti che hanno immortalato il momento di relax degli atleti.