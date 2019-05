Una tappa del Giro d’Italia che ricalca il percorso della Nove Colli

Sport

Cesenatico

| 08:49 - 21 Maggio 2019

Tom Dumoulin, foto Ansa.

Giro d'Italia e Nove Colli uniti da una tappa con percorso comune. E' quanto sarebbe allo studio per l'edizione 2020 della Corsa Rosa. Gli organizzatori della Gran Fondo Nove Colli starebbero per proporre la realizzazione di una frazione di gara con un percorso che ricalchi in parte quello della Gran Fondo. L'anno prossimo la Nove Colli compirà 50 anni e sarebbe il modo migliore per feteggiare. Le due gare non dovrebbero coincidere come data, come invece è accaduto nell'edizione 2019 domenica scorsa. La tappa del Giro potrebbe essere qualche giorno prima o dopo rispetto alla Nove Colli.



Intanto dopo il giorno di riposo, oggi (martedì 21 maggio) la carovana rosa riparte da Ravenna e arriva a Modena. Una frazione completamente pianeggiante che attraversa la Pianura Padana e in cui saranno quindi i velocisti a giocarsi la vittoria in un classico sprint di gruppo.