Prendersi cura: incontro dedicato agli anziani e alla loro alimentazione

Attualità

Rimini

| 08:16 - 21 Maggio 2019

L’incontro si svolgerà a Casa Valloni.

La corretta alimentazione è parte del benessere delle persone anziane e del suo miglioramento, così pure lo sono le modalità con cui si gestisce questa importante attività della vita quotidiana. Saranno questi i temi affrontati per i familiari e caregiver durante l'open day a “Casa Valloni” organizzato dalla Cooperativa Sociale Elleuno che si terrà sabato 25 maggio 2019 presso “Casa Valloni” in via Di Mezzo, 1 – Rimini dalle ore 9:30 alle 12,00. Le famiglie sono invitate a conoscere i servizi e le attività svolte dalla Cra Valloni, dal Centro Diurno Valloni e dal Servizio Assistenza Domiciliare.



Alle ore 10,00 inizierà l'incontro pubblico “Prendersi cura: Alimentazione e anziani” che è parte del Progetto sociale “Accoglienza Ben-EsserCi” che prevede un percorso informativo - formativo per prendersi cura di una persona anziana fragile o non autosufficiente anche a domicilio. E' rivolto a familiari, assistenti familiari, caregiver e volontari e parteciperanno gli studenti del Liceo Scienze Umane "G. Cesare-M. Valgimigli". Il progetto è in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Rimini, l'Unitalsi Sottosezione di Rimini e lo Sportello Anziani di San Raffaele.

Dopo la presentazione dell'iniziativa da parte della Cooperativa Sociale Elleuno, interverranno Carlo Pantaleo, Coordinatore progetti sociali generativi e con i Caregiver; Daniela Giorgetti, Dietista Uo Ian Rimini - Ausl della Romagna. Saranno disponibili gli operatori della Cooperativa per rispondere alle domande. Ai partecipanti sarà richiesta la compilazione di un questionario per prossimi approfondimenti e tematiche da trattare nei successivi open day e incontri mensili.