Va in ospedale per un mal di pancia e partorisce un bimbo: non sapeva di essere incinta

Cronaca

Riccione

| 07:52 - 21 Maggio 2019

Pronto soccorso dell'ospedale 'Ceccarini' di Riccione.

Non aveva dato peso alle sue forme più arrotondate e le perdite le aveva imputate ad un ciclo mestruale irregolare. Una donna di 34 anni era invece incinta e lo ha scoperto al pronto soccorso dell'Ospedale di Riccione nella giornata di sabato. La 34enne, già madre di due bambini, si era recata in ospedale per forti dolori addominali. I controlli e le analisi non hanno lasciato dubbi: si trattava di un travaglio. Nel giro di poco il bambino è nato e, assieme alla madre, gode di ottima salute. Il piccolo è nato al settimo mese ma non è stato necessario inserirlo in incubatrice.