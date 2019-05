Rimini: vuole fare sempre sesso, moglie lo denuncia per maltrattamenti

Attualità

| 07:36 - 21 Maggio 2019

Ad un passo dalla separazione il marito le chiede in continuazione rapporti sessuali, lei lo fotografa "in azione" e lo denuncia. I fatti sono accaduti a Rimini e ora l'uomo, un 50enne, rischia la denuncia per maltrattamenti in famiglia. La donna molto più giovane del marito, come riporta la stampa locale, è straniera, sposata con l'uomo da qualche anno ed ora sono in fase di separazione. Secondo il racconto della donna l'ex è continuamente alla ricerca di attenzioni sessuali. Se non le ottiene la maltratta e la insulta arrivando anche a compiere atti di autoerotismo anche in presenza della figlia minore. La donna ha fotografato con il cellulare l'uomo che, in più occasioni, girerebbe in casa non vestito e durante atti di autoerotismo. La donna ha sporto denuncia in Questura a Rimini.