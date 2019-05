La gelateria Romana FuoriPorta in Via Marecchiese compie 20 anni

Eventi

| 20:16 - 20 Maggio 2019

Lesterno della gelateria Romana di via Marecchiese.

Venerdì 24 maggio, La gelateria La Romana di via Marecchiese 67, Rimini, vi aspetta per festeggiare insieme i suoi 20 anni di attività (1999 – 2019). Il pomeriggio, dalle ore 16:00, sarà riservato ai bambini che, con gli amici della Fondazione Dottor Sorriso e della Bottega delle Fate Matte, si divertiranno con giochi, magie, trucchi e tante risate. E non mancherà la candelina da spegnere tutti insieme all’ora della merenda! Il desiderio de La Romana per questo compleanno è quello di sostenere la Fondazione Dottor Sorriso, per aiutarla a rendere più serena la degenza dei bambini in ospedale, attraverso la clownterapia. Per questo motivo, parte dell’incasso della giornata verrà devoluto alla fondazione. La festa continua alle ore 21:00 per i più grandi, con l’esibizione live della band Angry Gentlemen che suonerà brani originali e classici del blues di Chicago, di swing e rock’n’roll. Sarà una giornata di festa all’insegna del divertimento, della musica e del buon gelato.



LA STORIA - La Romana nasce nel cuore di Rimini, in Piazza Ferrari, nel 1947. Da più di 70 anni il gelato viene prodotto ogni giorno nel laboratorio artigianale della gelateria, seguendo le ricette di una volta, in ciascuno dei 46 punti vendita presenti in Italia e all’estero. Tutti gli anni vengono creati nuovi gusti con l’obiettivo di soddisfare ogni palato, utilizzando ingredienti genuini e di qualità.