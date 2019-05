Calcio giovanile, la Rappresentativa Provinciale Allievi battuta in finale ai rigori: 5-6. Migliore attacco

Sport

Rimini

| 19:48 - 20 Maggio 2019

La Rappresentativa Provinciale di Rimini categoria Allievi. In gallery la premiazione.

La Rappresentativa Provinciale Allievi si è arresa solo ai rigori nella finale regionale ai cugini di quella di Forlì-Cesena. E' finita 6-5 ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. E' stato l'epilogo sulla manifestazione che si è svolta dal 17 al 19 maggio sui lidi ferraresi, il Torneo Regionale delle Rappresentative Provinciali dell'Emilia Romagna. Sono state tre giornate intense che hanno visto la partecipazioni dei migliori giovani Under 14 dell'Emilia Romagna contendersi il titolo di campione regionale. Anche se sono state due le finaliste, tutti i contendenti sono meritevoli di plauso per aver dato lustro alla manifestazione con un comportamento corretto, sportivo e leale in pieno di fair-play.

La delegazione di Bologna ha vinto il titolo di campione regionale nella categoria Under 14 (Giovanissimi) superando per 2-0 la squadra di Ravenna.

Come detto, nella categoria Under 16 in finale la Delegazione di Forlì-Cesena ha superato la Delegazione di Rimini per 6-5 dopo i calci di rigore dopo un incontro interessante e ricco di episodi.

Il primo tempo ha visto primeggiare la squadra vincitrice, mentre il secondo tempo è stata prerogativa della squadra di Rimini che ha tentato caparbiamente di superare l'avversario. Il risultato avrebbe potuto essere diverso se l'arbitro avesse concesso il rigore per un eclatante fallo di mano in piena area di un difensore forlivese a 30 secondi dalla fine dell'incontro.

Bisogna comunque dare atto al mister Andrea Evangelisti di aver selezionato con capacità ed intelligenza un competitiva rappresentativa Da segnalare che Evangelisti, nelle ultime quattro edizioni, ha vinto due volte il titolo regionale piazzandosi secondo nell'ultima stagione.

IL CAMMINO Nelle precedenti partite Rimini ha battuto nella prima giornata Piacenze e Ferrara per 3-0; nella seconda Reggio Emilia (2-0) subendo la sconfitta con Parma (0-1). Pareggio contro Forlì-Cesena (1-1) e successo su Ravenna (1-0). In totale 13 putni contro i 14 di Forlì-Cesena, 10 gol fatti (migliore attacco) e 2 gol subiti (Forlì-Cesena miglior difesa con uno). Il bomber della squadra di Rimini è stato Bernardi con 5 gol.

LA ROSA RAPPRESENTATIVA ALLIEVI Crescentini,Cola, Shipendi (San Marino Academy), Angelini (Rivazzurra), Bernardi, Fabbri, Piva (Pietracuta), Casadio, Guerra, Pironi (Santarcangelo), Galaffi, Palumbo (Riccione Calcio), Garcia, Pol.Stella), Raggi (Igea Marina), Santoni,Vannucci, Venerandi (Fya Riccione), Semprini (Rimini United), Travagliati (Vis Misano). Allenatore: Andrea Evangelisti.