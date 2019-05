Misano, disposto divieto di sosta per i camper e caravan nei parcheggi sul mare

Attualità

Misano Adriatico

| 17:34 - 20 Maggio 2019

Camper parcheggiato a Misano.

E’ stata firmata dal Sindaco di Misano l’ordinanza di divieto di sosta ai camper ed ai veicoli di altezza superiore ai 2 mt e di peso superiore a 2,5 tonn. nei parcheggi sul mare a Misano Brasile.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto la pavimentazione degli stalli delle aree di sosta non sopporta tali mezzi, poichè realizzata in forma leggera così come prevedono le norme in “Zona di tutela e di riqualificazione della costa e dell'arenile”, dove è previsto l’utilizzo di una gamma di materiali ecologicamente compatibili e senza fondo in cemento.

E’ altresì importante evidenziare che in tali “Zone di tutela e riqualificazione della costa e dell'arenile”, deve essere consentita la visuale libera della battigia e del mare dalla prima infrastruttura per la mobilità parallela alla battigia stessa e pertanto la sosta prolungata di camper e altri mezzi ingombranti sono incompatibili con il luogo.

Per procedere all’apposizione del divieto il Comune ha così dovuto prima allestire alcune modifiche all’ingresso del vicino parcheggio a pagamento, spostando l’entrata più vicina alla zona marina e rendendola compatibile con l’accessibilità ai camper di grosse dimensioni.