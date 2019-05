Animali selvatici: "Stop alla caccia alla volpe in tana"

Attualità

| 16:37 - 20 Maggio 2019

Volpe.

“Stop alla caccia alla volpe in tana”. Con un’interrogazione rivolta al governo regionale i Cinquestelle chiedono di aggiornare la Carta regionale delle vocazioni faunistiche (collegata al Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023 e al Piano di controllo della volpe nel territorio della regione Emilia-Romagna). Nell’atto ispettivo si spiega che “l’obiettivo della caccia in tana sarebbe quello di stanare le volpi tramite l’utilizzo dei cani per poi abbatterle a colpi d’arma da fuoco”. Quasi sempre, si rimarca nel documento, “l’azione dello stanare da parte dei cani finisce con lo sbranamento della volpe”. Un sistema che i pentastellati definiscono “barbaro, crudele, inutile e in contrasto con la normativa sul maltrattamento degli animali”. Al contrario, concludono, “dovrebbero essere impiegati metodi ecologici come le protezioni e incrementati i siti di rifugio e nidificazione della fauna selvatica”.