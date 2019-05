Verso le elezioni: ‘Successo per l'aperitivo con i giovani e Domenico Samorani’

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:46 - 20 Maggio 2019

Domenico Samorani.

Si è tenuto domenica pomeriggio un conviviale incontro – aperitivo del candidato sindaco a Santarcangelo Domenico Samorani con i giovani tenutosi, al bar Commercio.

“Mi ha fatto molto piacere il grande successo dell'aperitivo di ieri con i giovani al bar Commercio. Ho potuto conoscere e dialogare con tanti ragazzi che vivono la nostra città e ne sono il futuro!

Ho ascoltato le loro richieste e mi hanno descritto il disagio che provano in città per la mancanza di luoghi di reale incontro, dove ascoltare buona musica, parlarsi e conoscersi, magari anche invitando qualche amico più grande che possa parlarti del futuro.

Io mi sono impegnato a creare, assieme ai privati, un luogo di questo genere.

L'attenzione alle esigenze dei giovani è anche attenzione a tutti noi: la necessità di eventi che possano coinvolgere anche i coetanei dei paesi limitrofi, il potenziamento dei trasporti che collegano il centro alle frazioni e alle altre città vicine per permettere di muoversi agevolmente verso i centri di aggregazione! L’attenzione allo sport, in particolare attrezzando e riqualificando aree verdi sia in centro che nelle frazioni!

Una condizione fondamentale però è avere una città più sicura, quindi più illuminata, con più forze dell'ordine sulle strade e più telecamere che restituiscano tranquillità agli spostamenti e le attività dei giovani in città. Assieme a loro, desidero offrire nuovi spazi di socialitá alla città per vivere appieno la bellezza di Santarcangelo”.