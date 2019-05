FOTO Beach Volley Kiklos: boom di presenze sulle spiagge di Bellaria Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:08 - 20 Maggio 2019

Le finali della 20° edizione della Beach Kiklos Volley.

In archivio la 26° edizione del Beach Volley Kiklos. Un grande weekend di beach volley ed emozioni: 1.500 partecipanti e 450 squadre da tutta Italia. Le diverse categorie di gioco (2x2 e 4x4 maschile/femminile nonché la tappa federale del 2x2 serie Beach 1) hanno portato in spiaggia a Bellaria Igea Marina tanti professionisti, amatori e beachers noti nel panorama del Campionato Italiano. Pallavolisti di serie A1 come Stefano Mengozzi, centrale a Vibo Valentia, e Giulia Leonardi, libero a Busto Arsizio, o di serie A2 come Simone Calarco, schiacciatore a Grottazzolina e Alessandro Preti, schiacciatore a Cantù. Tanti professionisti del mondo del beach volley: in campo femminile Noemi Sacco in coppia con Irene Enzo, con un trascorso azzurro nella Youth Continental Cup, Elena Colombi in coppia con Sara Breidenbach, argento in Coppa Italia dell’estate 2018. In campo maschile Julio Nascimento e Jefferson Pereira, con piazzamenti importanti al World Tour con la maglia della Nazionale Qatar e partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Eugenio Amore, azzurro alle Olimpiadi di Pechino 2008, Paolo Ficosecco, campione italiano nel 2012 e tanti podi nella sua lunga carriera sulla sabbia. Il clima non propriamente primaverile non ha compromesso né il programma tecnico né i programmi serali: sia la cena del venerdì organizzata in collaborazione con Turismhotels direttamente in spiaggia che la festa di sabato sera si sono confermati un format vincente.



LE DICHIARAZIONI DEI SOCI FONDATORI DI KIKLOS - Tanta soddisfazione da parte di Rossano Armellini e Giacomo Gentili: “Sapevamo che sarebbe stato un weekend intenso: a maggio si concentrano diverse categorie di gioco, i calendari sono complessi. E anche l’introduzione del 2x2 Federale rappresentava una scommessa. La Direzione Tecnica ha svolto un lavoro eccellente, le squadre hanno apprezzato formula e calendari. Siamo molto contenti, abbiamo raggiunto un 20% di iscrizioni in più rispetto al 2018: di anno in anno confezioniamo un evento sempre più avvincente e prestigioso”.



Tra sabato e domenica pomeriggio si sono svolte le finalissime sul campo centrale. Le partite ad eliminazione diretta di domenica, dai quarti di finale in poi, sono state giocate con il pallone Wilson, Official Game Ball.



I VINCITORI



Maschile: Fipav B1 2x2 M Tiozzo-Dal Molin – 4x4 Top M “I Boiolas” (RN/BRA) – 4x4 Fun Verde “I 4 Evangelisti” (FC) – 4x4 Fun Scarpazon “CDBF Volley” (RA) – 2x2 BVK Olivucci-Olivucci (FC).



Femminile: Fipav 2x2 F Colombi-Breidenbach – 4x4 Top “Petti di pollo” (LU) – 4x4 Fun Verde “Damigiane d’onore” (BO) – 4x4 Fun Scarpazon “Happy Pippo” (MI). XtraFriday “#DadaEvents” (BG).



Kiklos è già al lavoro per il prossimo evento, tra meno di due settimane è ora del 20° Beach Volley Kiklos 3x3 maschile/femminile – 4x4 mix – 2x2 mix nel weekend 31 maggio – 2 giugno. Un altro weekend prossimo al sold out.