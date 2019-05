Misano punta al turismo polacco grazie al collegamento aereo da Rimini della Ryanair

Turismo

Misano Adriatico

14:37 - 20 Maggio 2019

La Fondazione Misano in accordo con l’Assessorato al Turismo del Comune di Misano, ha dato avvio ad un progetto di promo-commercializzazione con la Polonia attraverso la Societa Civis Polska ( a company of Cittadini dell’Ordine), membro del direttivo dellla Camera di Commercio Italiana in Polonia.



La scelta segue la strategia turistica dettata da Destinazione Romagna che richiama i territori a investire su operazioni legate all’incoming rispetto agli accordi commerciali dettate dalla società di gestione dell’Aereoporto di Rimini che ha instaurato un rapporto con la Polonia e il relativo turismo. Infatti grazie a Ryanair la Riviera sarà collegata con due città polacche (Varsavia e Cracovia) con quattro voli settimanali, dal 30 aprile al 30 settembre.



La Polonia è un paese in forte espansione: il PIL polacco, secondo la Commissione Ue, crescerà quest’anno del 3,7% e soprattutto perché due città polacche (Varsavia e Cracovia) sono collegate a Rimini con quattro voli settimanali con Ryanair.



L’accordo sarà operativo già da questa stagione e si muoverà attraverso tre linee guida: la realizzazione di pacchetti per 2, 3, 4 stelle per soggiorni di 4, 7, 11 e 14 giorni, con soggiorno, servizi spiaggia e transfer da e per l’aeroporto di Rimini, la promozione della destinazione Misano sui canali turistici polacchi e nelle fiere di settore in target con la mission turistica di Misano.

Un’attività di rilievo sarà la partecipazione della Fondazione aMisano al workshop b2b ad hoc previsto a Cracovia il 13 e 14 giugno in occasione anche della Apertura della Mostra dedicata ai 100 anni di relazioni tra Italia e Polonia all’Isituto Italiano di Cultura in Cracovia.

L’azione della Societa’ Civis Polska prevederà una campagna di comunicazione coordinata con la Fondazione aMisano sia sui mezzi offline (comunicati e advertising) che online (social media).



“Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per trovare un partner polacco che abbiamo individuato nella societa’ Civis Polska membro del direttivo della Camera di Commercio Italiana in Polonia. Riteniamo di avere una proposta turistica in linea con la richiesta che arriva da un Paese in forte espansione: turismo per famiglie e sport, nello specifico i motori, sono negli ultimi anni il fiore all’occhiello del nostro posizionamento – spiegano il Presidente della Fondazione aMisano, Luigi Bellettini e l’Assessore al Turismo del Comune di Misano Manuela Tonini -. Siamo in linea con la politica della Regione e in sinergia con la Destinazione Romagna che ci stimola a promuovere le rotte e i pacchetti legati ai voli dell’Aeroporto “Federico Fellini”. Avremo poco tempo a disposizione ma in accordo con le Associazioni di Categoria (albergatori, bagnini e commercianti) abbiamo deciso di essere operativi immediatamente in modo da poter già gettare le basi per uno sviluppo delle azioni nel 2020”.