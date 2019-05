Bilancino e marijuana in casa, arrestato spacciatore a Misano Adriatico

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:09 - 20 Maggio 2019

Carabinieri fuori dell'abitazione, foto di repertorio.

I Carabinieri di Misano hanno arrestato, nella giornata di domenica, un 23 enne, pregiudicato, mantovano e domiciliato nella cittadina romagnola. L’uomo, da tempo tenuto sotto controllo, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e trovato con 87,5 grammi di marijuana. In casa aveva anche un bilancino di precisione e materiale evidentemente usato per confezionare lo stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato. Per lui, in attesa di giudizio, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

E’ finito inoltre in manette un 37 enne, pregiudicato, di origini senegalesi, anche lui residente a Misano: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Palma di Maiorca per la pena definitiva di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti. Il 37enne si trova ora in carcere a Rimini.